"Он слишком много знал… о связях Магомедовых". Версии смерти Юрия Котлера

Бывший член высшего совета, член экспертного совета "Единой России" Юрий Котлер найден в квартире в центре Москвы с огнестрельным ранением в голову. В ходе осмотра помещения установлено, что порядок не нарушен, не найдено и каких-либо следов борьбы. С мая 2013 до 2015 гг. Котлер занимал должность старшего вице-президента ВТБ, до февраля 2016 г. также состоял в высшем совете "Единой России", откуда был исключён в связи с ротацией руководящих кадров.

Вскоре после этого в прессе стала публиковаться информация о том, что у погибшего функционера были проблемы в семье и с финансами. В начале мая Юрий Котлер был арбитражным судом Москвы признан банкротом. Сообщается также о найденной рядом с трупом записке.

Версии ухода из жизни активно распространяют политические телеграм-каналы.

Канал "Открытые медиа" сообщает о банкротстве Котлера из-за кредита на покупку квартиры, но также напоминает, что погибший ранее занимал пост заместителя гендиректора-директора представительства "Новороссийского морского торгового порта", входившего в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова (руководство группы проходит по делу о создании организованного преступного сообщества).

ТГ-канал "Мысли-не-мысли" считает, что Юрий Котлер мог испытывать трудности сразу с нескольких сторон. В ВТБ разваливалась прежняя команда, после прихода "Роснефти" в НМПТ и зачистки команды Магомедовых, у силовиков мог появиться компромат и на него.

"Как член совета директоров МФО "Домашние деньги", которая допустила дефолт, он осознавал, что эта должность не сулила ничего, кроме больших репутационных потерь, т.к. в недрах компании исчез колоссальный объем денег. Как чистый технократ, он отдавал себе отчет, что у него нет даже теоретически никакой "партийной защиты", так как, несмотря на свой пост, в "ЕР" у него была репутация "человека со стороны", - отмечает ТГ-канал.

"Мысли-не-мысли" добавляет, что "он знал слишком много о связях Магомедовых в силовых структурах, а именно таможенной службе". И добавляет еще одну версию - "кто знает, вдруг кураторы решили избежать публичности?"

"Незыгарь" опубликовал текст найденной рядом с телом записки, из текста которой сложно делать выводы о неких корпоративных неприятностях, однако обращает внимание на то, что Юрий Котлер ещё недавно производил впечатление человека, полного планов.

Говорили, что его кандидатура рассматривается на должность координатора экспертного совета при Правительстве.

По другим данным "Незыгаря", погибший в последние дни часто выпивал. Трагедия произошла ещё 14 мая, однако выстрела никто из соседей не слышал. В полицию обратился подчинённый Котлера после того, как тот три дня не выходил на связь.