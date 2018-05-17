Курганцам пришли квитанции с квартплатой под 50 тысяч рублей за месяц

Курганцам пришли квитанции за апрель с завышенными нормами потребления ресурсов - соответствующий пост выложен в группе "Инцидент Курган" в соцсети "Вконтакте".

За четверых проживающих коммунальщики насчитали в одной из квитанций 48 тыс. рублей - горожане стали обращаться с жалобами в "Энергосбыт".

Как рассказали Накануне.RU в компании, такие неверные данные в квитанциях вызваны сбоем в программе.

"Квитанции об оплате коммунальных услуг обычно приходят в начале месяца. В этот раз они пришли плательщикам в середине месяца. Неверные начисления и задержка доставки единых квитанций связана со сбоем в программе - компания переходила на новую систему рассчета", - отметили в организации.