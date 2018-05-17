В Хабаровском крае местный житель подозревается в истязании детей за плохую успеваемость в школе

В Хабаровском крае мужчина подозревается в истязании детей сожительницы за неуспеваемость в школе, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Подозреваемый, по версии следствия, в 2015-2016 годах систематически причинял физическую боль детям сожительницы, с которой он проживал в селе Осиновая речка. "Мужчина наносил побои малолетним за их плохую успеваемость в школе. О совершенном преступлении дети сообщили сотрудникам социального реабилитационного центра, те передали информацию в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В настоящее время мать детей лишена родительских прав, а ее сожитель, подозреваемый в истязании, отбывает наказание в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В октябре 2017 года суд приговорил его к трем годам заключения.