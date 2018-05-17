Напавший на сотрудника ДПС тюменец был второй раз пойман пьяным за рулем

Водитель, ударивший в пах сотрудника ГИБДД в Тюмени, управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

16 мая на ул. Максима Горького произошло ДТП без пострадавших. Водитель автомобиля Mercedes, 1987 года рождения, не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль Toyota Camry.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожной инспекции установили, что водитель Mercedes уже был лишен права управления транспортом за нетрезвую езду. Он вел себя неадекватно: ругался, нецензурно выражался, пытался оказывать сопротивление. Сотрудники ГИБДД были вынуждены надеть на буйного водителя наручники, однако и это не помогло.

"При освидетельствовании на состояние алкогольного опьянения он ударил инспектора", - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Мужчине грозит уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, материалы о нападении на сотрудника дорожной инспекции переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела.