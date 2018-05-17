Следователи Зауралья разберутся в обстоятельствах смерти пациентки в Шадринске

Следователи Зауралья проверят информацию программы "На грани", сюжет которой вышел в эфир на информационном портале "Shadr.info" 16 мая.

В сентябре прошлого года 60-летняя жительница Шадринска, попав в больницу, скончалась на следующий день после операции, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

В интервью телеканалу супруг женщины рассказал, что считает причиной трагедии ее несвоевременную госпитализацию, а также оказание медицинской помощи не в полном объеме.

Следственными органами организована и проводится доследственная проверка, в рамках которой следователем будут проверены все обстоятельства произошедшего, изложенные супругом, а также дана уголовно-правовая оценка действиям медицинского персонала.