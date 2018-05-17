Украине нужно смириться с потерей Крыма, – экс-глава секретариата Ющенко

Украине нужно смириться с потерей Крыма и перестать жаловаться по этому поводу. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший глава секретариата Виктора Ющенко, депутат Верховной рады и закарпатский олигарх Виктор Балога.

"Как мы сегодня выглядим на фоне Крыма и особенно России? Мы по всем показателям находимся в хвосте. Никто сегодня за Крым воевать не будет – ни НАТО, ни Америка. И мы своим способом не сможем вернуть Крым, мы это четко должны понимать", – сказал Балога.

По его словам, нужно "перестать постоянно болеть и ныть, что Крым забрали", и смириться с этим. Украине необходимо думать о том, как создать условия у себя в стране, но с нынешней властью это невозможно.

"Мы, наоборот, стали беднее, и у нас нет перспектив для развития", – подытожил олигарх.

Как сообщало Накануне.RU, в октябре Балога заявил, что нужно отложить "вопрос Крыма" для налаживания связей с Россией.