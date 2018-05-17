На Южном Урале планируют открыть производство по выпуску полимерных изделий и мягких контейнеров

В Челябинской области может появиться производственный комплекс по выпуску полимерных изделий и мягких контейнеров. Специальный инвестиционный контракт будет заключен между Российской Федерацией, Челябинской областью и ООО "Интерпак-М". Соответствующее решение принято на межведомственной комиссии Минпромторга РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Губернатор Борис Дубровский отметил, что этот проект даст возможность увеличить сумму налоговых поступлений в бюджеты различных уровней.

"В регионе будет создано современное предприятие по производству промышленной полимерной упаковки, которая востребована в разных областях. Кроме того, проект будет способствовать развитию ряда смежных отраслей", – подчеркнул он.

Инвестиционный контракт рассчитан на 8 лет. Реализация пройдет в 4 этапа. Прибыль от производства появится в 2020 году, выпуск первой продукции запланирован в 2019 году.

Министр экономического развития области Сергей Смольников рассказал, что объем инвестиций проекта составит не менее 828 млн рублей, а в регионе будет создано 200 новых рабочих мест.