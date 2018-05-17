В парламенте Ямала раздали посты покинувшего заксобрание Сергея Харючи

Покинувшему парламент Ямала Сергею Харючи нашли замену: избраны новые вице-спикер и глава комитета по госустройству, МСУ и общественным отношениям, передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование прошло на заседании заксобрания. Вице-спикером избран депутат Дмитрий Жаромских. Комитет возглавил Эдуард Яунгад, которого сегодня включили в число его членов.

Напомним, что Сергей Харючи – "долгожитель" ямальского парламента и бессменный его спикер в период с ноября 2000 по 2015 год. Он подал в отставку в апреле. На праймериз "Единой России" для выдвижения кандидата на довыборах в заксобрание ЯНАО заявились четверо: сын бывшего спикера, председатель правления приуральского филиала движения "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямал-потомкам!" Андрей Харючи, директор МКУ "Производственно-техническое объединение" в Ямальском районе Артур Джелябиев, депутат думы Тазовского района Степан Вануйто и начальник отдела туризма и перспективных проектов микрокредитной компании "Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа" Аскар Исимбаев.