На Среднем Урале растет число людей с доходами ниже величины прожиточного минимума

Свердловскстат назвал численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. По сравнению с 2016 годом число таких людей увеличилось, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно предварительным данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в 2017 году в регионе насчитывалось 440,5 тыс. человек с доходами ниже величины прожиточного минимума, что составляет 10,2% от общей численности населения Среднего Урала. В 2016 году таких было 436 тыс. человек, или 10,1%.

Как сообщало Накануне.RU, по данным налоговой инспекции, в этом году количество свердловчан с доходом свыше 1 миллиона рублей увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом. При этом миллиардеров в регионе стало меньше.