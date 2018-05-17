СК завел дело против украинских судей, не признавших присоединение Крыма к России

в этот день
17.05.18
11:21
В Екб.13:21
Выборы мэра Москвы "вывезут" и за пределы столицы
"Он слишком много знал… о связях Магомедовых"
В России сократилось число получателей льгот по ЖКУ на фоне роста сумм в платежках
Главное
Депутаты не смогли утвердить проект об ответственности за исполнение санкций США

Тема дня
"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
политика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 740



Новости
17.05.2018 10:08 Мск (12:08 Екб)
происшествия | В России | Украина
СК завел дело против украинских судей, не признавших присоединение Крыма к России
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

конституционный суд украины (2007) | Фото: www.ccu.gov.ua

Следственный комитет РФ возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины (КСУ), не признавших присоединение Крыма к России. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Читайте также:

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - сообщила Петренко.

По ее словам, решение судей о признании декларации о независимости Крыма не соответствующей Конституции Украины носит дискриминационный характер. Это нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права - право народа на самоопределение.

Крым вновь стал российским в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На основании заключенного международного договора Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

Другие новости по темам: украина, судьи, следственный комитет, крым
17.05.2018 10:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:08 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

СК завел дело против украинских судей, не признавших присоединение Крыма к России
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+