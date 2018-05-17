СК завел дело против украинских судей, не признавших присоединение Крыма к России

Следственный комитет РФ возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины (КСУ), не признавших присоединение Крыма к России. Об этом сообщила Накануне.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении судей Конституционного суда Украины Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - сообщила Петренко.

По ее словам, решение судей о признании декларации о независимости Крыма не соответствующей Конституции Украины носит дискриминационный характер. Это нарушает основополагающий принцип международного гуманитарного права - право народа на самоопределение.

Крым вновь стал российским в 2014 году по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. На основании заключенного международного договора Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации.