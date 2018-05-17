Житель Среднего Урала получил четыре года колонии за то, что порезал полицейского

Талицкий районный суд Свердловской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Сергея Крохолева. Он приговорен к четырем годам колонии за применение насилия к сотруднику полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Доказано, что в октябре 2017 года Сергей Крохалев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в служебный кабинет ОМВД России по Талицкому району. Там, в присутствии трех сотрудников полиции, он стал пытаться вскрыть себе вены на руках режущим предметом.

Один из полицейских постарался не допустить этого, в результате чего получил от злоумышленника удар по левой руке и серьезную резаную рану.

Свою вину Крохалев не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.