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Новости
17.05.2018 09:46 Мск (11:46 Екб)
общество | Тюменская область
"Транснефть – Сибирь" провела День безопасности
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Транснефть - Сибирь, конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве (2018) | Фото:

АО "Транснефть – Сибирь" провело четвертый ежегодный конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве среди работников предприятия. Мероприятие проходило на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа (учредитель – АО "Транснефть – Сибирь").

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в конкурсе принимали участие 12 команд, представляющих структурные подразделения АО "Транснефть – Сибирь", всего – 60 конкурсантов.

На ежегодной основе День безопасности труда в АО "Транснефть – Сибирь" проводится с 2015 года. Мероприятие призвано содействовать формированию системного подхода к повышению культуры производства и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности.

Транснефть - Сибирь, конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве(2018)|Фото:

Соревнования проходили по шести номинациям: "Презентация команды по безопасности труда", "Профессиональные знания по безопасности труда", "Знаки безопасности", "Оказание первой помощи пострадавшему", "Средства индивидуальной защиты", "Инструкции по охране труда". По итогам соревнований во всех дисциплинах первое место заняла команда Ноябрьского управления магистральных нефтепроводов (УМН), второе место – команда Сургутское УМН, на третьем месте – представители Тюменского УМН.

конкурс по соблюдению требований охраны труда на производстве, Транснефть - Сибирь(2018)|Фото: Транснефть - Сибирь

Традиционно во время торжественного подведения итогов Дня безопасности труда объявлены победитель и призеры конкурса "Лучшее подразделение по охране труда АО "Транснефть – Сибирь". Выбор проходил по ряду критериев по результатам работы в области охраны труда за 2017 год. Так, первое место занял коллектив ЛПДС Южный Балык" Нефтеюганского УМН, второе – ЛПДС "Конда" Урайского УМН, третье – ЛПДС "Западный Сургут" Сургутского УМН.

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17.05.2018 09:46 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
11:46 Екб


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"Транснефть – Сибирь" провела День безопасности
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