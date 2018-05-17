Бюджет Екатеринбурга: денег пришло больше, чем планировали

Расходы бюджета Екатеринбурга в первом квартале 2018 г. составили 7 млрд 914 млн руб., расходы - 6 млрд 876 млн руб., что составляет, соответственно, 21,7% и 18,4% запланированных годовых назначений. В 2017 г. эти показатели на аналогичный период были практически те же: 21,7% и 19%.

Об этом сегодня на заседании комиссии гордумы по бюджету и экономической политике депутатам доложила начальник департамента финансов администрации Екктеринбурга Анна Турунцева, передает корреспондент Накануне.RU.

Собственных доходов в первом квартале поступило 4 млрд 499 млн руб. или 23,7% от плана, из них 75,5% - налоги. Наиболее весомыми источниками стали НДФЛ (52,3%), земельный налог (21,5%), единый налог на вмененный доход (17%). Неналоговые доходы составили более 1 млрд руб. (22,9% от плана). Самым крупным источником поступлений стали доходы от использования муниципального имущества (63,8%). Второй существенный источник - от продажи материальных и нематериальных активов муниципалитета (23,8%).

Из областного и федерального бюджета поступили субсидии, субвенции и междбюджетные трансферты в размере 3 млрд 610 млрд руб.

В структуре расходов лидирующие место занимают разделы образование (51,8%), социальная политика (15,8%), национальная эконимика (12%), общегосударственные вопросы (7,1%). В то же время на ЖКХ бюджетные траты составили 5,5%, культуру -3,7%, здравоохранение - 2,5%.

У счетной палаты и правового департамента администрации города вопросов к докладчику, как и у депутатов, не возникло.

"Все понятно, начало года, денег пришло больше, чем ожидали", - резюмировал председатель бюджетной комиссии Игорь Пехотин.