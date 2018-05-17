В Тюмени водитель пнул в пах сотрудника ГИБДД.

Инцидент произошел накануне на ул. Максима Горького. Видеозапись с нападением на сотрудника дорожной инспекции выложил в соцсетях пользователь хостинга Youtube Alexander Romanov.

На видеозаписи видно, как мужчина, которого удерживает полицейский, кричит, а затем пинает инспектора. От сильной боли инспектор падает на землю.

В пресс-службе ГИБДД Накануне.RU не смогли оперативно прокомментировать инцидент. По некоторым данным, водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит уголовное наказание и за нападение на сотрудника правоохраниетльных органов, находящегося при исполнении служебных обязанностей.