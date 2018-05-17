"Император Вася": Воробьев рассказал, почему Кошечкина везли на матч на тележке

Вратаря российской сборной по хоккею Василия Кошечкина забрали из раздевалки команды на тележке и привезли на матч чемпионата мира – 2018 против Швеции.

Видео проезда вратаря с ироничными комментариями появились в соцсетях.

Когда тебе 35, и ты очень устал pic.twitter.com/TtRjnDUYU1 — Семён Галькевич (@galkevich32) 15 мая 2018 г.

"Это из-за того, что нам до раздевалки очень далеко. Площадку приходится обходить, потому что проход ближний к нам открывать отказываются. Говорят, что, если открыть, лед на площадке вообще растает", - рассказал главный тренер команды Илья Воробьев.

По его словам, вес вратаря составляет около 110 кг без амуниции.

"Тяжело ему. Вот и решили его возить. Я такое сам впервые в жизни вижу. Но все когда-то в первый раз происходит", - добавил Воробьев, которого цитирует РИА Новости.

Напомним, сборная России во вторник проиграла команде Швеции (1:3) в заключительном матче группового этапа чемпионата мира и вышла в четвертьфинал на команду Канады. Встреча начнется в четверг, 17 марта, в 17:15 мск.