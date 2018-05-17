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Новости
17.05.2018 09:39 Мск (11:39 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Депутаты Ямала упразднили поселок-призрак Полярный Урал
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поселок Полярный Урал (2018) | Фото: yandex.ru/maps

На заседании заксобрания Ямала депутаты упразднили поселок-призрак Полярный Урал, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер заксобрания Сергей Ямкин уточнил, что вопрос детально обсуждался на различных заседаниях. В итоге народные избранники единогласно проголосовали за упразднение.

Напомним, официально поселок Полярный Урал подчиняется администрации Лабытнанги. Когда власти Ямала задались задачей найти Полярный Урал, оказалось, что в действительности его не существует и в автономии, и в Коми, к которой его отнесло Верхневолжское окружное управления геодезии и картографии.

Искали поселок члены рабочей группы заксобрания ЯНАО по переименованию географических объектов, депутаты выехали на место. Полярный Урал оказался железнодорожной станцией (122-й км) участка Северной железной дороги. На станции расположены несколько хозяйственных построек, но большинство из них заброшены. Жилым является только один полуразрушенный дом, в котором проживает семья из двух человек – работников железнодорожной станции. После этого депутаты решили упразднить поселок.

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17.05.2018 09:39 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
11:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 10:03 Мск
На Ямале обнаружен посёлок-призрак








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Депутаты Ямала упразднили поселок-призрак Полярный Урал
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