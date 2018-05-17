Депутаты Ямала упразднили поселок-призрак Полярный Урал

На заседании заксобрания Ямала депутаты упразднили поселок-призрак Полярный Урал, передает корреспондент Накануне.RU.

Спикер заксобрания Сергей Ямкин уточнил, что вопрос детально обсуждался на различных заседаниях. В итоге народные избранники единогласно проголосовали за упразднение.

Напомним, официально поселок Полярный Урал подчиняется администрации Лабытнанги. Когда власти Ямала задались задачей найти Полярный Урал, оказалось, что в действительности его не существует и в автономии, и в Коми, к которой его отнесло Верхневолжское окружное управления геодезии и картографии.

Искали поселок члены рабочей группы заксобрания ЯНАО по переименованию географических объектов, депутаты выехали на место. Полярный Урал оказался железнодорожной станцией (122-й км) участка Северной железной дороги. На станции расположены несколько хозяйственных построек, но большинство из них заброшены. Жилым является только один полуразрушенный дом, в котором проживает семья из двух человек – работников железнодорожной станции. После этого депутаты решили упразднить поселок.