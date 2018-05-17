"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Миасса Васькова

Приостановлено членство экс-главы Миасса Геннадия Васькова в партии "Единая Россия". Соответствующее решение принято накануне на заседании местного политсовета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Заместителем секретаря местного отделения партии по работе с исполнительной властью был назначен Григорий Тонких.

Напомним, в отношении главы Миасса Геннадия Васькова возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2017 году в Миассе Васьков дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада. 15 мая Васьков был заключен под стражу на два месяца.