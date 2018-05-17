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За жестокую расправу над мужчиной перед судом предстанут трое жителей зауральского села
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей одного из сел Каргапольского района - их будут судить сразу по нескольким статьям.
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По версии следствия, после полуночи 3 декабря прошлого года двое молодых людей и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашли и избили 50-летнего мужчину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После этого найденной на месте происшествия веревкой они связали ноги потерпевшего, привязав другой конец веревки к находившемуся около дома автомобилю. Затем злоумышленники сели в машину и проехали не менее 300 метров по селу, протащив мужчину по земле.

Остановившись, один из обвиняемых взял свободный конец веревки, привязанной к ногам потерпевшего, и затянул на шее. В результате мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, данному молодому человеку предъявлено обвинение в совершении еще двух преступлений - незаконное проникновение в жилище односельчанина и вымогательство у него 6 тыс. рублей, о которых стало известно в ходе расследования уголовного дела об убийстве.

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11:10 Екб


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За жестокую расправу над мужчиной перед судом предстанут трое жителей зауральского села
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