За жестокую расправу над мужчиной перед судом предстанут трое жителей зауральского села

В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей одного из сел Каргапольского района - их будут судить сразу по нескольким статьям.

По версии следствия, после полуночи 3 декабря прошлого года двое молодых людей и женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нашли и избили 50-летнего мужчину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После этого найденной на месте происшествия веревкой они связали ноги потерпевшего, привязав другой конец веревки к находившемуся около дома автомобилю. Затем злоумышленники сели в машину и проехали не менее 300 метров по селу, протащив мужчину по земле.

Остановившись, один из обвиняемых взял свободный конец веревки, привязанной к ногам потерпевшего, и затянул на шее. В результате мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, данному молодому человеку предъявлено обвинение в совершении еще двух преступлений - незаконное проникновение в жилище односельчанина и вымогательство у него 6 тыс. рублей, о которых стало известно в ходе расследования уголовного дела об убийстве.