СМИ: В космической отрасли вернулись к идее запуска спутников с помощью ракет "Тополь"

В России не исключают возможности запуска спутников с помощью межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Тополь" в будущем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"В ракетно-космической отрасли вернулись к рассмотрению проекта конверсионного применения выводимых из эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" с целью их применения в космической программе - создания на их базе легких ракет-носителей" - сказал источник.

По данным агентства, ранее подобные запуски уже практиковались и почти все завершились успехом.

В 2016 году командующий ракетными войсками стратегического назначения России генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что на базе ракет "Тополь" могут быть созданы ракеты космического назначения, но разработки этой идеи были остановлены​​​.

Баллистическая ракета РС-12М "Тополь" была запущена в серийное производство в 1984 году, спустя два года принята на вооружение. Сейчас таких ракет на вооружении осталось около 70. Их постепенно заменяют "Тополь-М".