Городской "Брейн-ринг" в Мегионе собрал около сотни участников

В Мегионе состоялась городская интеллектуальная игра "Брейн-ринг". Второй год подряд инициаторами ее проведения выступают волонтеры "Славнефть-Мегионнефтегаза".

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, идею нефтяников активно поддержали горожане: за игровыми столами собралось около ста знатоков. Девять команд-участниц представляли не только производственные цеха "Мегионнефтегаза", но и муниципальные учреждения и общественные организации города.

"Когда в 2017 году мы только задумывали "Брейн-ринг", представить себе не могли, что игра станет такой популярной среди мегионцев, – рассказала лидер волонтерского движения "Славнефть-Мегионнефтегаза" Владислава Маковецкая. – Сегодня это уже не просто соревнования интеллектуалов: молодежь здесь общается, знакомится, обменивается опытом. Этот проект позволил нам сплотить десятки горожан, сделать их одной большой и дружной командой".

Игра прошла под девизом "Ум есть, будет и сила": 2018 год объявлен в "Славнефть-Мегионнефтегазе" годом спорта и здорового образа жизни, поэтому участникам "Брейн-ринга" были предложены вопросы об интересных фактах из мира спорта.

По итогам интеллектуальных состязаний главный приз – "Золотую сову" – завоевала команда "Молодой капитал", объединившая молодых специалистов "Славнефть-Мегионнефтегаза". На втором месте геологи предприятия, на третьем – дебютанты игры – городская сборная "Молодежь Мегиона".

"Интеллектуальные игры – хороший способ проверить не только свои знания, но и гибкость ума, скорость мышления и способность находить нестандартные решения в обыденных ситуациях, – отметила начальник отдела корпоративных коммуникаций "Славнефть-Мегионнефтегаза" Елена Усанова. – Командный дух, которым славится наш коллектив, в полной мере проявляется и здесь: ребята вместе отвечают на вопросы, вместе радуются победе. Участие в таких играх – важный опыт и, конечно, источник новых впечатлений".

В рамках года спорта и здорового образа жизни в "Славнефть-Мегионнефтегазе" предусмотрен целый ряд акций и мероприятий. Так, в День Победы нефтяники организовали фестиваль ГТО "Горжусь тобой, Отечество!". Его участниками стали свыше полусотни мегионцев. В ближайшее время по инициативе волонтеров "Мегионнефтегаза" стартует новый проект, рассчитанный на юных горожан. В период летних каникул вместе со школьниками муниципалитета молодые нефтяники будут проводить еженедельные массовые зарядки.