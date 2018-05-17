В Екатеринбурге из-за ремонта путей на Вторчермете перестанут ходить трамваи

в этот день
17.05.18
09:44
В Екб.11:44
СМИ: У Юрия Котлера были проблемы в личной жизни и финансах
Из Пугачево эвакуируют людей из-за детонирующих боеприпасов
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
Главное
Выборы мэра Москвы "вывезут" и за пределы столицы

Тема дня
"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Ошибки "серого кардинала": станут ли они для Тунгусова фатальными? Депутаты думы Екатеринбурга не стали вносить изменения в Устав города, поставив под угрозу принятие поправок об отмене прямых выборов мэра областной столицы. Кажется, впору говорить о настоящем политическом кризисе в уральской столице – ведь ранее взбунтовались местные "единороссы", заявившие, что чиновники обладминистрации превращают гордумские праймериз в спектакль.
16.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 730

В Екатеринбурге из-за ремонта путей на Вторчермете перестанут ходить трамваи
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

транспорт, общественный транспорт, транспортная реформа, Екатеринбург, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга назвали перекрестки, где в ближайшее время из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работы пройдут на Вторчермете. На перекрестке улиц Титова и Братской в связи с работами по замене рельсошпальной решетки ТТУ Екатеринбурга закрывает движение трамваев №1, №14, №15, №5, №27, №34 по улице Титова (от Юлиуса Фучика до конечных станций "Вторчермет" и "Керамическая" в обоих направлениях). Ограничения будут действовать 19 и 20 мая с 9.00 до 17.00. Также будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке улиц Титова и Братской с 9.00 19 мая и до 6.00 20 мая.

Аналогичные работы будут проводиться и на перекрестке улиц Титова и Сухоложская. Здесь планируются следующие изменения движения: закрывается движение трамваев №1, №14, №15, №5, №27, №34 по улице Титова (от Фучика до конечных станций "Вторчермет" и "Керамическая" в обоих направлениях). Ограничения будут действовать 26 и 27 мая с 9.00 до 17.00. В свою очередь, автотранспорт не сможет проехать перекресток улиц Титова и Сухоложская с 9.00 26 мая и до 6.00 27 мая.

С временной схемой движения трамваев можно ознакомиться на сайте Трамвайно-троллейбусного управления.

Другие новости по темам: Екатеринбург, трамваи, движение, ремонт
17.05.2018 09:09 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
11:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

В Екатеринбурге из-за ремонта путей на Вторчермете перестанут ходить трамваи
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+