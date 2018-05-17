В Екатеринбурге из-за ремонта путей на Вторчермете перестанут ходить трамваи

В мэрии Екатеринбурга назвали перекрестки, где в ближайшее время из-за ремонта трамвайных путей изменится схема движения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, работы пройдут на Вторчермете. На перекрестке улиц Титова и Братской в связи с работами по замене рельсошпальной решетки ТТУ Екатеринбурга закрывает движение трамваев №1, №14, №15, №5, №27, №34 по улице Титова (от Юлиуса Фучика до конечных станций "Вторчермет" и "Керамическая" в обоих направлениях). Ограничения будут действовать 19 и 20 мая с 9.00 до 17.00. Также будет закрыто движение автотранспорта на перекрестке улиц Титова и Братской с 9.00 19 мая и до 6.00 20 мая.

Аналогичные работы будут проводиться и на перекрестке улиц Титова и Сухоложская. Здесь планируются следующие изменения движения: закрывается движение трамваев №1, №14, №15, №5, №27, №34 по улице Титова (от Фучика до конечных станций "Вторчермет" и "Керамическая" в обоих направлениях). Ограничения будут действовать 26 и 27 мая с 9.00 до 17.00. В свою очередь, автотранспорт не сможет проехать перекресток улиц Титова и Сухоложская с 9.00 26 мая и до 6.00 27 мая.

С временной схемой движения трамваев можно ознакомиться на сайте Трамвайно-троллейбусного управления.