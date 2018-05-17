В Челябинске директор стройфирмы отделался штрафом за невыплату зарплаты сотрудникам

В прокуратуру Тракторозаводского района Челябинска обратились работники строительной компании "Инженерные сети" - люди сообщили, что им с августа по декабрь прошлого года не платили зарплату.

Установлено, что организация имеет задолженность перед 105 работниками в размере свыше 35,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В интересах работников завода в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по оплате труда, которые рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки в отношении директора компании возбуждено уголовное дело, по результатам рассмотрения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела судом ему назначен судебный штраф в размере 20 тыс. рублей.

Сейчас задолженность по зарплате перед работниками погашена в полном объеме.