Общественники пытаются спасти от сноса больничный комплекс в центре Екатеринбурга

Старинный больничный комплекс, который располагается на улице Челюскинцев, 5 в Екатеринбурге, находится на грани уничтожения. Всего в здании восемь объектов, а используется только два. Как сообщил на своей странице в Facebook общественник Олег Букин, муниципалитет не использует и не охраняет этот комплекс.

"Месяц назад многие объекты были вскрыты с целью демонтажа металла, в корпусе "в" утащили даже железные двери. На месте в течение двух-трех дней удалось отловить несколько бригад и сдать в девятый отдел вместе с газелями. Еще одну газель в городе поймал по горячим следам участковый", - пишет Букин.

Месяц назад общественники доложили о сложившейся ситуации главе администрации и мэру Екатеринбурга. Они просили сохранить старинный комплекс и привести его в надлежащее состояние.

"Учитывая то обстоятельство, что комплекс обладает несомненной историко-культурной ценностью, его просто необходимо сохранить и начать использовать, иначе он будет постепенно разрушен", - сообщается в официальном письме.

Олег Букин также призвал всех неравнодушных граждан принять участие в субботнике, который пройдет сегодня, 17 мая, в 16.00 на территории комплекса.

"Надо убрать мусор, заколотить множественные проемы разбитых и демонтированных окон и дверей. Если мы это сделаем, у нас будет больше оснований требовать от городских властей элементарной охраны объектов", - считает общественник.