В пяти городах Южного Урала объявлены неблагоприятные метеоусловия

В пяти городах Челябинской области объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росприроднадзора.

Так, до 14 часов 17 мая НМУ объявлены на территории Челябинска, Карабаша, Коркино, Троицка и Сатки.

Промышленным предприятиям рекомендовано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

"Управление убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ", - говорится в сообщении.