На трассе в Зауралье в аварии с фурой погиб пассажир "Мазды"

На федеральной трассе "Иртыш" в Мишкинском районе "Мазда" столкнулась с фурой.

Авария произошла 16 мая около 14.00 на 177 км трассы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

36-летняя автоледи на "Мазде", судя по всему, двигалась по трассе настолько медленно, что ее обгоняли даже фуры. В очередной раз при обгоне фуры "DAF" женщина не выдержала необходимый боковой интервал до обгоняющего ее большегруза, и допустила с ним столкновение.

От удара "Мазда" слетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП 58-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в больницу с травмами, где позднее скончался. Сама виновница аварии и водитель большегруза не пострадали.