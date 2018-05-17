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На трассе в Зауралье в аварии с фурой погиб пассажир "Мазды"
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фура, Мазда, авария, Мишкино, Зауралье, Иртыш, трасса (2018) | Фото:ГИБДД Курганской области

На федеральной трассе "Иртыш" в Мишкинском районе "Мазда" столкнулась с фурой.
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Авария произошла 16 мая около 14.00 на 177 км трассы, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Курганской области.

36-летняя автоледи на "Мазде", судя по всему, двигалась по трассе настолько медленно, что ее обгоняли даже фуры. В очередной раз при обгоне фуры "DAF" женщина не выдержала необходимый боковой интервал до обгоняющего ее большегруза, и допустила с ним столкновение.

От удара "Мазда" слетела в кювет и перевернулась. В результате ДТП 58-летний пассажир легкового автомобиля был доставлен в больницу с травмами, где позднее скончался. Сама виновница аварии и водитель большегруза не пострадали.

фура, Мазда, авария, Мишкино, Зауралье, Иртыш, трасса(2018)|Фото:ГИБДД Курганской области

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17.05.2018 08:47 Мск | Михаил Белокрылов
10:47 Екб


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На трассе в Зауралье в аварии с фурой погиб пассажир "Мазды"
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