ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в ходе Астанинского экономического форума.

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Временное соглашение заключается сроком на три года, за это время стороны должны прийти к соглашению по полноформатному договору о ЗСТ.

"Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража", - сказал глава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Он отметил, что по условиям временного соглашения будет создан временный комитет на уровне высоких должностных лиц, а также будут направлены усилия на формирование бизнес-диалога.

Ранее сообщалось, что в мае этого года Евразийский экономический союз может подписать торгово-экономическое соглашение с КНР.