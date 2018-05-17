ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли

в этот день
17.05.18
09:39
В Екб.11:39
СМИ: У Юрия Котлера были проблемы в личной жизни и финансах
Из Пугачево эвакуируют людей из-за детонирующих боеприпасов
Проблемный банк "Открытие" тратит деньги на вечеринки с участием звезд
Главное
Выборы мэра Москвы "вывезут" и за пределы столицы

Тема дня
"Курс на жесткую экономию в новом кабмине усилится" О том, чем оправданы перестановки в кабинете Медведева и стоит ли теперь ожидать изменений в губернаторском корпусе, в интервью Накануне.RU рассказал директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве Павел Салин.
16.05.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 18


Ошибки "серого кардинала": станут ли они для Тунгусова фатальными? Депутаты думы Екатеринбурга не стали вносить изменения в Устав города, поставив под угрозу принятие поправок об отмене прямых выборов мэра областной столицы. Кажется, впору говорить о настоящем политическом кризисе в уральской столице – ведь ранее взбунтовались местные "единороссы", заявившие, что чиновники обладминистрации превращают гордумские праймериз в спектакль.
16.05.2018
политика ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 730

ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Евразийский экономический союз, ЕАЭС, Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия (2015) | Фото: bnews.kz

Иран и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) подписали временное соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в ходе Астанинского экономического форума.
Читайте также:

Документ представляет собой первый этап по формированию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Он предусматривает снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин по достаточно широкой номенклатуре товаров. Реализация соглашения позволит значительно увеличить объемы взаимной торговли, которая за прошлый год составила 2,7 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Временное соглашение заключается сроком на три года, за это время стороны должны прийти к соглашению по полноформатному договору о ЗСТ.

"Во временном соглашении предусмотрен эффективный механизм разрешения споров, в том числе, арбитраж. Арбитров определяют стороны и договариваются, в том числе, о месте арбитража", - сказал глава Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Он отметил, что по условиям временного соглашения будет создан временный комитет на уровне высоких должностных лиц, а также будут направлены усилия на формирование бизнес-диалога.

Ранее сообщалось, что в мае этого года Евразийский экономический союз может подписать торгово-экономическое соглашение с КНР.

Другие новости по темам: иран, еаэс. зона свободной торговли
17.05.2018 08:49 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:49 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+