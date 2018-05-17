В Югре банкротят "Строительную компанию ВНСС"

ОАО "Нижневартовскэнергомонтаж" обратилось в арбитражный суд Югры с заявлением о банкротстве "Строительной компании ВНСС", передает корреспондент Накануне.RU.

Сумма исковых требований общества к строительной компании составляет 10,9 млн руб. Также истец подал ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины.

Напомним, ранее арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа обязал "Строительную компанию ВНСС" выплатить "Югорскому рыборазводному заводу" 176,8 млн руб. Решение было принято из-за невыполнения компанией своих обязательств по реконструкции завода и поставке оборудования.