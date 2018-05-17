По результатам теста ДНК в могиле участника группы Дятлова захоронен другой человек?

После проведения экспертизы ДНК стало известно, что в могиле туриста знаменитой группы Дятлова Семёна Золотарёва может быть захоронен другой человек. Сама могила находится на Ивановском кладбище Екатеринбурга. По словам главы "Фонда памяти группы Дятлова" Юрия Кунцевича, эксгумацию необходимо было проводить для того, чтобы ответить на ряд вопросов. Результаты ДНК были озвучены 16 мая в эфире программы "На самом деле" на Первом канале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На программе присутствовала внучатая племянница "дятловца" Юлия Скульбида. Именно у нее и ее матери брали образцы ДНК для сравнения. Женщина была уверена, что именно Золотарёв там и захоронен. Однако было озвучено и экспертное мнение генетика Алексея Гарковенко: по его данным, во время исследования из кости не удалось выделить полной ДНК.

"Там два гипервариабельных участка, хорошие данные получились только по одному из них. Но даже в нем в одном случае в профиле из кости четыре отличия от стандартной референсной последовательности, в другом случае 10. Скажем так, если бы они были родственниками по женской линии, то различия должны быть одни и те же, то есть полностью совпадать. 14 несовпадений в одном участке на 100% исключает родство", - отметил он.

Как сообщало Накануне.RU, недавно радиолюбитель Валентин Дегтерёв из Нижнего Тагила сообщил, что 13 мая около могилы Семёна Золотарёва были найдены кости, включая большой фрагмент ребра, и куски гроба. Позже там был обнаружен значительный радиационный фон.