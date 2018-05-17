Китай и КНДР готовы развивать дело строительства социализма

Пекин 16 мая посетила ещё одна делегация из КНДР. Как передаёт информагентство "Синьхуа", с северокорейскими гостями встретился председатель КНР Си Цзиньпин.

Глава делегации, заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Пак Тхай Сен в начале встречи передал Си Цзиньпину сердечный привет от верховного руководителя Ким Чен Ына. Си Цзиньпин в свою очередь попросил Пак Тхай Сена передать его искренний привет лидеру КНДР, вновь напомнив, что сейчас социализм с китайской спецификой вошел в новую эпоху, а социалистическое развитие в КНДР также вступило в новый исторический период.

"Мы поддерживаем улучшение отношений между КНДР и Республикой Корея, продвижение диалога между КНДР и США, осуществление ядерного разоружения полуострова, поддерживаем экономическое развитие КНДР и повышение благосостояния ее народа, следование партией и народом КНДР во главе с председателем Ким Чен Ыном по пути развития, отвечающему реалиям страны" – отметил он.

Также Си Цзиньпин выразил готовность Пекина углубить обмен с Пхеньяном опытом в области партийного и государственного управления и содействовать достижению еще большего развития в деле строительства социализма двумя странами.

Напомним, лидеры КНР и КНДР встречались уже дважды в этом году. В то же время сорвался намеченный на 16 мая очередной межкорейский саммит, а КНДР пригрозила также отменить запланированную на июнь встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.