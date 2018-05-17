ХК "Автомобилист" продлил контракт с голкипером Владимиром Сохатским

ХК "Автомобилист" объявил о продлении контракта с голкипером Владимиром Сохатским. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, новое соглашение рассчитано на один год.

Владимир родился 29 декабря 1989 года в Уфе и является воспитанником местного "Салавата Юлаева". Он двукратный обладатель Кубка Братины в составе "Тороса", лучший голкипер ВХЛ в сезоне 2011/12 и MVP плей-офф ВХЛ в сезоне 2012/13.

Два года назад Сохатский перебрался в "Автомобилист". Вратарь сыграл за клуб 48 матчей, в шести из них не пропустил ни одной шайбы. Всего же в КХЛ он сыграл 120 матчей, из них восемь – на ноль.

Как сообщало Накануне.RU, недавно директор "Автомобилиста" Максим Рябков рассказал, ожидать ли в клубе новых хоккеистов в ближайшее время.