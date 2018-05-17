В Курганской области предъявили обвинение зауральцу, который в пьяном виде зарезал свою сожительницу

В Куртамышском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя - он обвиняется в убийстве.

9 марта этого года ранее судимый мужчина в пьяном виде в ходе ссоры ударил в грудь ножом свою сожительницу, женщина скончалась на месте происшествия, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в районный суд для рассмотрения дела по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.