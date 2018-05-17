Госдолг Ямала сократился на четверть

Ямальские депутаты приняли отчет об исполнении окружного бюджета за 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Первый заместитель директора департамента финансов округа Андрей Захаров в своем докладе отметил, что исполнены все социальные обязательства. Госдолг округа сокращен на четверть и находится в "приемлемой" зоне. Муниципальный долг сократился втрое, сейчас он – менее 1% от доходов.

"Купив впервые размещенные облигации Ямала, жители стали участниками социально-экономических преобразований в округе. Их размещение признано инновацией 2017 г.", - сказал Захаров.

Глава фракции КПРФ Елена Кукушкина напомнила, что фракция голосовала против бюджета на 2017 г.

"Должна быть прогрессивная шакала налога, мы не поддерживаем налоговую и бюджетную систему России. Мы вносили закон о "детях войны", на него пришло отрицательное заключение. Не поддерживали налоговые льготы, в частности, для компаний ТЭК. Фракция не может голосовать за исполнение", - сказала Кукушкина.

Глава фракции "Справедливой России" Валерий Степанченко рассказал, что при принятии бюджета на 2017 г. его фракция высказывала пожелания, которые разрешили бы негативные ситуации, которые "тянулись" с 2016 г.

"Это реализация программы "Чистая вода", были замечания по сносу и переселению из аварийного жилья. Опасения были по формированию строительного комплекса на Ямале: проблемы федерального уровня "перетекали" к нам. Вчера на заседании комитета мы увидели, что нас услышали в вопросе о "Чистой воде", разработана программа по переселению из аварийного жилья, бюджет был дефицитный, но стал профицитным. Учитывая, что мы услышали на комитете, фракция предлагает поддержать отчет. Проблемы окончательно не решены, но за счет профицитного бюджета можно решить проблемы", - сказал Степанченко.

В итоге депутаты приняли отчет.

Напомним, в 2017 г. в окружной бюджет было мобилизовано 162,2 млрд руб. доходов или 107% годового плана. Исполнение плана доходов обеспечено поступлениями налогов на прибыль организаций, на доходы физических лиц, на имущество организаций. Расходы 2017 г. – 146,4 млрд руб. или 98% от утвержденных бюджетных назначений.