На пост председателя Союза журналистов Челябинской области претендуют три кандидата

На должность председателя Союза журналистов Челябинской области претендуют три кандидата. Соответствующее решение было принято на заседании правления челябинского отделения Союза журналистов.

Их документы соответствовали положению, поэтому они были допущены к голосованию.

На пост председателя претендуют экс-начальник информационно-аналитического управления администрации губернатора Челябинской области Рифат Абдрашитов, директор холдинга ОТВ Светлана Яремчук и пресс-секретарь кардиоцентра Вячеслав Афанасьев.

Как уже сообщало Накануне.RU, нового председателя Союза журналистов области выберут 22 мая на внеочередной конференции. Должность стала вакантной после смерти Ольги Давиденко, которая скончалась 12 апреля от онкологического заболевания в одной из клиник Израиля. И.о. руководителя отделения была назначена Татьяна Строганова.