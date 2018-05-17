В Зауралье у психа-наркомана нашли действующие водительские права

В Мишкино по суду наркомана, страдающего психическим заболеванием, лишили водительских прав.

Прокуратурой по итогам сверки с органами ГИБДД и Мишкинской ЦРБ выявлен местный житель, имеющий действующее водительское удостоверение и одновременно состоящий на учете у врача-психиатра с диагнозом "Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиоидов", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

В этой связи прокурором в Мишкинский районный суд направлено административное исковое заявление о прекращении действия водительского удостоверения, дающего право на управление транспортными средствами. Судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.