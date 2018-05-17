Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада

Московский мэр Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на днях проехались в электричке и посетили Сергиев Посад. СМИ растиражировали фото и видео, на которых запечатлено, как главы столицы и Московской области едут в электричке с обычными пассажирами, угощают их пирожками и мило беседуют. Однако выяснилось, что, по крайней мере, у Собянина общительность сошла на нет сразу при выходе из вагона.

В Сергиевом Посаде чиновников встретили активисты с плакатами, выступающие против мусорных свалок. Жители крайне недовольны, что их район будет принимать отходы из Москвы и других районов Подмосковья.

При этом на появившемся в Сети видео видно, что если Воробьев хотя бы пытается выслушать жительниц города, которые подходят к нему и пытаются объяснить проблему и задавать вопросы, то Собянин от людей чуть ли не шарахается.

Когда одна из женщин подошла к мэру Собянину, он спрятался за спину охранника. И уже из-за спины сказал ей: "Давайте пообщаемся!" Впрочем, мэрского запала хватило ненадолго, уже через пару секунд он повернулся к ней спиной и ушел. Тут же женщина, видя такое отношение, попыталась подойти к Воробьеву, он взял ее под руку, и далее они пошли вместе.

По поступившей информации, при той встрече высоких гостей жителями на ж/д-станции Сергиева Посада сотрудники полиции задержали двух человек.

Как уже сообщалось, совместная поездка Собянина и Воробьева в Подмосковье состоялась 15 мая.

Напомним, Сергей Собянин внес на рассмотрение депутатов Московской городской думы поправки в избирательный кодекс, предусматривающие голосование на выборах градоначальника за территорией Москвы. По мнению авторов инициативы, это позволит дачникам реализовать свои права, хотя о дачниках в законопроекте не сказано ни слова.