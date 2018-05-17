В Екатеринбурге продают усадьбу XIX века за один рубль

В Екатеринбурге на продажу выставили разрушенную усадьбу, расположенную по адресу: ул. Карла Маркса, д. 4/ ул. Горького, д. 32. Сам дом стоит одни рубль, а вот земля под ним - 3,2 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Способ приватизации объекта – конкурс, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене объекта", - сообщается в постановлении, размещённом на сайте администрации Екатеринбурга.

Покупателю будет необходимо выполнить реставрацию усадьбы, а именно: обновить фасад, оформить оконные и дверные проёмы, конструкцию крыши здания и пристроя - выполнить из дерева с обработкой деревянных элементов антисептическими и огнеупорными составами, и выполнить "подъем" здания выше существующей планировочной отметки до уровня низа исторического цоколя.

Срок сдачи объекта - конец октября 2021 г.