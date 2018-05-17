Пожарные поезда, вертолет и самолет-амфибия: в МЧС рассказали о ситуации на полигоне в Удмуртии

Авиационно-спасательные силы Сибирского регионального центра МЧС России экстренно перебазированы из Екатеринбурга в Удмуртию, где идёт ликвидация пожара на территории для утилизации боеприпасов в Пугачёво.

Самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8 с водосливным устройством прибыли в зону происшествия накануне вечером и сразу приступили к тушению, сообщили Накануне.RU в Сибирском региональном Центре МЧС РФ.

10 сливов воды с воздуха произвела авиация накануне вечером – один слив сделал самолёт Бе-200 и девять – вертолёт Ми-8, уточнили в ведомстве. Общий объём воды, сброшенной на пожар, составил 53 тонны. "Тушение с воздуха продолжено сегодня с рассветом. Задача авиации – обрабатывать кромку пожара, предотвращая его распространение на населённые пункты", - сообщили в МЧС.

"С экипажами воздушных судов проведён дополнительный инструктаж. Экипажам категорически запрещено залетать в эпицентр пожара, в зону, где фиксируются факты взрывов. Применение авиации направлено на защиту населённых пунктов, на предотвращение перехода огня на жильё и социально значимые объекты", - заявил заместитель начальника Сибирского регионального центра МЧС России (по авиации) Андрей Груздов.

Кроме авиации и пожарно-спасательных подразделений МЧС России в ликвидации пожара задействованы пожарный поезд РЖД, аварийно-спасательные формирования и службы региональных и муниципальных организаций. Общая численность порядка 500 человек и более 100 единиц техники.

В МЧС добавили, что разведка оперативной обстановки покажет, существует ли необходимость увеличения группировки.

Напомним, 16 мая из-за горящей сухой травы начали детонировать снаряды близ Пугачево, где в 2011 году в результате пожара взорвался артиллерийский арсенал. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 300 га. Жителей Пугачево эвакуировали, на территории военного городка введен режим ЧС.