На Среднем Урале завод заплатит 170 тысяч за загрязнение воздуха

Кушвинский завод прокатных валков оштрафован на 170 тыс. руб. за несоблюдение требований законодательства об охране атмосферного воздуха. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, завод оказывает негативное воздействие на окружающую среду, не имея при этом специального разрешения на выбросы вредных веществ.

Кроме того, на одном из источников выброса допущено превышение предельно допустимого выброса азота диоксида в 2,78 раза, выброса дижелеза триоксида в 4,94 раза.

При этом концентрация вредных веществ превысила установленные гигиенические нормативы.

В связи с выявленными нарушениями в деятельности завода возбуждено административное дело.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры завод принял меры к устранению всех нарушений.