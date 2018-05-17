Прокуратура Челябинска выявила сайты о продаже поддельных дипломов южноуральских вузов

Челябинская прокуратура в интернете нашла 14 сайтов, на которых продавались поддельные дипломы южноуральских вузов.

На сайте предлагается купить диплом государственного образца на заказ, помощь в оформлении любого документа об окончании учебных заведений Челябинска и России на оригинальном бланке ГОСЗНАК со всеми степенями защиты, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

"Распространяемая в сети информация вводит в заблуждение неопределенный круг лиц об оказываемых на указанных интернет-сайтах услугах, побуждает граждан к совершению противоправных действий", - добавили в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд с требованиями признать информацию, размещенную на интернет-сайтах, запрещенной.