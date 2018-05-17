Посольство России требует объяснений от американского журнала после призывов взорвать Крымский мост

Посольство РФ в США потребовало от журнала The Washington Examiner объяснений в связи с публикацией материала с призывами взорвать Крымский мост.

По данным посольства, 15 мая издание The Washington Examiner опубликовало "провокационную статью Рогана с призывами взорвать Крымский мост".

"Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от The Washington Examiner объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику", - говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.

Дипломаты отметили, что "свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей".

"Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", - заявили в посольстве.

Там также напомнили, что "российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма".

Как сообщалось, политический журналист из США Том Роган призвал Украину нанести авиаудар по Крымскому мосту. При этом в статье говорится, что "США могут и должны поддерживать Украину в этом вопросе, чувствуя за спиной уверенность в своей собственной военной силе".