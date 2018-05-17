К 2021 году в Приуральском районе не останется обманутых дольщиков

В парламенте Ямала продолжаются "дни муниципалитетов". На сегодняшнем заседании говорили о развитии Приуральского района, передает корреспондент Накануне.RU.

"На территории района – 14 населенных пунктов. Главная цель – формирование комфортной среды, повышение качества жизни людей. Бюджет района – дотационный. Рост среднегодовой численности населения – менее 1%. Снижается число родившихся детей, но выросло число многодетных семей. Снижается число разводов. Важнейший фактор экономического роста – достаточное количество трудовых ресурсов. Реальные доходы населения за 4 года выросли на 4%, к 2020 г. рост составит 6% к уровню 2017 г. Предприятия района сотрудничают с Финляндией – туда отправлена крупная партия оленьих шкур. Главная форма поддержки предпринимательства – гранты, в последние годы их выдано на сумму в 35,5 млн руб. Школа в райцентре Аксарка работает в две смены, готовим строительство второй школы на 500 мест. Показатель спортивной обеспеченности спортивными объектами на территории района – 33%, это самый низкий показатель в округе", - сказал глава Приуральского района Иван Сакал.

Он уточнил, что на 1 января 2012 г. 25% жилья было ветхим. В 2012-17 гг. расселено 428 домов площадью более 18 тыс. "квадратов". На 1 января удельный вес ветхого жилья – 14,8%, его ликвидация планируется в рамках программы до 2025 г. К ее окончанию доля ветхого жилья составит менее 4%.

"Есть три проблемных дома, в которые вложены деньги дольщиков. Будут созданы жилищно-строительные кооперативы. Два уже появились, по третьему идут суды, юридическая помощь оказывается бесплатно. К 2021 г. дома будут построены. Нужно развитие транспортной инфраструктуры – замена устаревшего транспорта, создание новых остановок. Нужен газопровод до села Харсаим. Приоритет – обеспечение жителей чистой водой. В селе Катравож установлены новые очистные сооружения. Показатель обеспеченности чистой питьевой водой по району – 98%", - сказал глава района.

Глава Аксарки Сергей Баранов рассказал, что основным источником питьевой воды является Обь, однако ее качество не соответствует нормам. Идет масштабная работа по обеспечению Аксарки и входящих в нее поселений чистой питьевой водой. Депутаты единогласно приняли информацию к сведению.

Напомним, ранее в заксобрании Ямала рассказали о развитии Лабытнанги и Салехарда.