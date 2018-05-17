Зауральские пограничники проведут турнир по рукопашному бою

В Кургане зауральские пограничники запланировали проведение турнира по рукопашному бою.
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Он пройдет 19-20 мая на базе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.
Региональный турнир посвящен 100-летию со дня учреждения пограничной охраны. На спортивные состязания приедут спорсмены со всего Урала от 10 до 17 лет.
Программа турнира на 19 мая:
- 10.00 – Отборочные бои
- 12.00 – Торжественное открытие турнира
- 12.00 – Отборочные бои
Программа турнира на 20 мая:
- 10.00 – Финальные поединки
- 16.00 – Закрытие турнира.
Турнир состоится в спорткомплексе Пограничного управления по адресу г. Курган, 7 микрорайон, д. 8. Контактные номера телефонов: 47-61-68, 47-62-72.