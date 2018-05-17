Зауральские пограничники проведут турнир по рукопашному бою

В Кургане зауральские пограничники запланировали проведение турнира по рукопашному бою.

Он пройдет 19-20 мая на базе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Региональный турнир посвящен 100-летию со дня учреждения пограничной охраны. На спортивные состязания приедут спорсмены со всего Урала от 10 до 17 лет.

Программа турнира на 19 мая:

- 10.00 – Отборочные бои

- 12.00 – Торжественное открытие турнира

- 12.00 – Отборочные бои

Программа турнира на 20 мая:

- 10.00 – Финальные поединки

- 16.00 – Закрытие турнира.

Турнир состоится в спорткомплексе Пограничного управления по адресу г. Курган, 7 микрорайон, д. 8. Контактные номера телефонов: 47-61-68, 47-62-72.