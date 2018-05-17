Инцидентом с инвалидом в одном из торговых центров Екатеринбурга заинтересовался Следственный комитет

Следственный комитет намерен разобраться в обстоятельствах инцидента с инвалидом в одном из торговых центров Екатеринбурга. В ведомстве собираются провести свою проверку.

Ранее сообщалось, что когда юноша с ДЦП выходил из магазина, к нему подошел некий мужчина и избил, а потом отвел на улицу и сказал, чтобы тот здесь больше не появлялся. Родственники пострадавшего считают, что это был охранник торгового центра, а сделал он это потому, что инвалид мог повредить выставленную в магазине технику. Как только об этом стало известно полицейским, те немедленно начали проверку.

Вскоре сыщикам удалось найти предполагаемого злоумышленника. Он был доставлен в отдел, где во всем сознался.

"С учетом того, что, по предварительной информации, в данном инциденте пострадал молодой человек, имеющий инвалидность, а также в связи с большим общественным резонансом, который вызвало данное происшествие, территориальным следственным отделом СКР по Свердловской области инициирован вопрос о передаче материала проверки по факту случившегося из полиции в органы СК России для дальнейшего проведения проверочных мероприятий и принятия процессуального решения", - сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области.

В ведомстве намерены выяснить все без исключения обстоятельства инцидента и дать ситуации объективную и принципиальную правовую оценку.

Напомним, в самом торговом центре заявили, что для них инцидент с инвалидом "является потрясением".