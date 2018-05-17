Минэкономики ухудшит прогноз по ВВП в 2018 году

Министерство экономического развития России ухудшит прогноз по ВВП на 2018 г. И.о. министра Максим Орешкин заявил о том, что данные будут скорректированы с учетом "не очень хорошей ситуации в экономики" в начале года.

Прогноз МЭР по росту ВВП РФ на 2018 г. составляет 2,1%.

Орешкин добавил, что что в июне-июле будет уточнен прогноз по всем экономическим показателям, министерство представит первую версию прогноза на период до 2024 г., сообщает "Прайм".

Как сообщало Накануне.RU, Минэкономики ранее понизило оценку роста ВВП России за январь-февраль с 1,7% до 1,5%. По прогнозу Центробанка экономика во втором и третьем кварталах 2018 г. будет расти по 0,4%.