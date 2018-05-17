Росстат: Доля бедных россиян в 2017 году почти не уменьшилась

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в России за 2017 г. снизилась на 0,1%, за чертой бедности на конец прошлого года находились 13,2% жителей страны или 19,3 млн человек. Данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

В конце 2016 г. доходы ниже величины прожиточного минимума имели 19,5 млн человек.

Напомним, величина прожиточного минимума за четвертый квартал в целом по РФ составила 9786 руб. По сравнению с третьим кварталом прожиточный минимум снизился для трудоспособного населения - на 5,26% (до 10573 руб.), пенсионеров — на 4,92% (8078 руб.), для детей - на 5,68% (9603 руб.).