Правительство России обсудит перспективы повышения пенсионного возраста

Сегодня у премьер-министра Дмитрия Медведева состоится совещание о повышении пенсионного возраста.

Напомним, ранее глава правительства объявил о том, что принципиальное решение о необходимости повысить пенсионный возраст в правительстве принято и теперь необходимо установить параметры пенсионной реформы. Этот раунд непубличной пенсионной дискуссии идет в правительстве как минимум с 2015 года, однако до последнего момента ее участники отказывались признавать не только наличие какого-либо решения по этому вопросу, но и формальное внесение его в повестку обсуждений Белого дома.

Хотя формально и. о. вице-премьера по социальным вопросам еще является Ольга Голодец, на совещании ее не будет. Социальный блок будет представлять выдвинутая Дмитрием Медведевым на этот пост Татьяна Голикова. По словам одного из собеседников в правительстве, итогом совещания может стать поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, с тем чтобы принять его уже в весеннюю сессию Госдумы. Основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, который ранее предложил увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно).

"Это слишком резкое повышение, и оно основано только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы. Для подготовки полноценной реформы необходимо по крайней мере полгода",— рассказывает федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссии в правительстве. В то же время, по его словам, параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Татьяны Голиковой.

Что касается экономии для бюджета, по словам Александра Сафонова, проректора РАНХиГС, сокращение трансфертов Пенсионному фонду в первые годы обернется ростом обязательств перед ним в будущем. Кроме того, отмечает Юрий Воронин, руководитель аппарата Счетной палаты, нельзя забывать о том, что у среднестатистического россиянина к 55–60 годам накапливается букет хронических заболеваний, при которых несложно получить статус инвалида и соответствующую пенсию, мало отличающуюся по размеру от обычной.

Исходя из того, что рост пенсионного возраста может стать едва ли не первым законопроектом нового правительства, переданным в Госдуму, Белый дом намерен проводить реформу очень быстро — изменения возможны даже с 2019 года. По мнению члена комитета по труду от "Справедливой России" Олега Шеина, правительство может внести проект в Госдуму до конца мая, чтобы принять его в весеннюю сессию, а уже осенью представить измененный проект бюджета 2019 года, где новации будет учтены, пишет газета "Коммерсант".

На сегодняшний день пенсионный возраст для мужчин в России наступает в 60 лет, для женщин - в 55 лет. Обсуждения об изменении этого порога идут не первый год. Как сообщало Накануне.RU, противники повышения пенсионного возраста не раз говорили об отсутствии оснований для увеличения возраста выхода на пенсию.

8 мая Дмитрий Медведев, утвержденный Госдумой на пост премьер-министра России по предложению прошедшего днем ранее инаугурацию Владимира Путина, анонсировал повышение пенсионного возраста. До это власти говорили, что решение по этому вопросу "не принято".