На Ямале полыхают леса: введен особый противопожарный режим

На Ямале введен особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Заксобрания ЯНАО, местным жителям запрещено посещать леса. Ограничительные меры будут действовать до 1 октября.

В текущем году на охрану лесов от пожаров выделено 126 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. Заключены государственные контракты на тушение лесных пожаров и авиационные работы по охране лесов от пожаров на общую сумму 60 млн руб. Создан резервный фонд Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, средства которого при необходимости будут использованы для тушения лесных пожаров.

На борьбу с огнем предусмотрено задействовать более 560 человек и 94 единицы техники. В этом году будет внедрена информационная система видеонаблюдения и фиксации задымления и возникновения возгорания "Лесной дозор". Такие системы уже эксплуатируются в городах Салехарде и Ноябрьске и будут установлены ещё в семи муниципалитетах округа.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в настоящее время в России зарегистрировано более 3 тыс. пожаров на площади свыше 1 млн гектаров, что превосходит аналогичные показатели прошлого года в четыре раза. В Уральском федеральном округе - 636 природных пожаров на площади 14 тыс. гектаров.