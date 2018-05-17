Трамп поручил подготовить план санкций против России

Американский президент Дональд Трамп поручил госсекретарю Майклу Помпео подготовить план введения дополнительных антироссийских санкций.

Это связано с предполагаемыми нарушениями договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В качестве мер предлагается, в частности, блокировать или запрещать все транзакции, связанные с активами и собственностью этих лиц, если они находятся на территории США, "не разрешать им въезд в США, не выдавать им въездную визу или аннулировать уже имеющуюся визу, сообщает ТАСС.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Москва несколько раз нарушала Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, тем самым подорвала уверенность США в надежности как партнера. А в феврале американские СМИ обвиняли Россию в нарушении ДРСМД, заявляя о том, что страна якобы развернула крылатую ракету наземного базирования большой дальности.