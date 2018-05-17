Сенат США согласился с тем, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году

Комитет по разведке сената США признал выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 году.

Как сообщил вице-председатель комитета Марк Уорнер, "не вижу ничего противоречащего сведениям разведки, что русские массированно вмешались в американские выборы <...> с целью поддержать Трампа и навредить Клинтон". Как отметил член комитета по разведке Джо Мэнчин, советские спецслужбы были активны в США в 60-70-е годы и их действия всегда становились известны американской разведке, "но тогда не было социальных сетей", сообщает РБК.

Ранее сообщалось о том, что комитет по делам разведки палаты представителей Конгресса США не нашёл доказательств сговора президентской кампании Дональда Трампа с правительством РФ на выборах 2016 года.