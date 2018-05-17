В НАТО продемонстрируют возможности по "сдерживанию России"

НАТО проведет масштабные военные учения "Trident Juncture 2018".

В маневрах примут участие около 40 тыс. военных. Учения запланированы на осень. Как заявил главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти, они призваны продемонстрировать возможности альянса по сдерживанию России.

"Учения сфокусированы на задачах обороны", — заявил он. Главнокомандующий НАТО по вопросам трансформации генерала Дени Мерсье отметил, что учения подобного масштаба в НАТО проводили не часто. При этом глава военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел заявил, что запланированные маневры "будут полностью соответствовать нормам и обязательствам в рамках Венского процесса", сообщает РИА "Новости".

Как сообщало ранее Накануне, Североатлантический альянс вынужден признать "быстрое возрождение" Вооруженных сил России. Правда "возрождение", по мнению НАТО, проходило и в те периоды, которые в самой России военные эксперты называли провальными.